Кое-что нарастил: юморист Александр Морозов увеличил часть тела

Артист также рассказал, что также обрезал обвисшую грудь и кожу на руках.

Юморист Александр Морозов рассказал, как ему удалось изменить свой внешний вид. Об этом пишет Prozvezd.info.

Несколько лет назад артист сбросил 40 килограмм лишнего веса. Ему в этом помогла операция по уменьшению желудка. Однако это не единственное хирургическое вмешательство, к которому он прибегнул.

«Недавно мне отрезали обвисшую грудь и кожу на руках в районе трицепсов. Все теперь, как у молодого! Ну и кое-что я себе нарастил», — поделился Морозов.

Правда он не уточнил, о чем именно идет речь.

Артист запомнился своим комическим образом «лохматого колобка», но год назад зрителям предстала новая версия Александра Морозова. Мачо в стиле рок произвел неизгладимое впечатление на своих поклонников.

Как ранее писал 5-tv.ru, Александр Морозов посмеялся над слухами об очередном радикальном изменении внешности. В последнее время в прессе стали писать о «личной драме» звезды «Кривого зеркала» — якобы после нескольких операций он снова набрал несколько десятков лишних килограммов.

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