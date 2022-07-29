Какое имущество оставил Ревва, сбежав из России с семьей в Испанию

Кинокомпания с годовой выручкой в 88 миллионов рублей — не самый главный источник финансового благополучия шоумена. Хороший заработок позволил ему купить дорогую недвижимость.

Российский шоумен Александр Ревва стал самой обсуждаемой звездой шоу-бизнеса на этой неделе. Дело в том, что недавно появилась информация, будто артист сбежал из России и бросил все свое нажитое непосильным трудом имущество. Взял с собой 39-летнюю жену Анжелику, двух дочек и уехал в Испанию, писал сайт KP.RU.

Друзья Реввы скептически отнеслись к публикациям в СМИ. В частности, их опроверг Оскар Кучера.

«Не пыхтите, мой товарищ Саша Ревва никуда не иммигрировал, просто поехал отдыхать в Испанию с семьей!» — написал он (пунктуация и орфография автора сохранена — Прим. ред.).

Однако слухи просто так не появляются. В связи с этим журналисты KP.RU выяснили, какое имущество есть у шоумена и его семьи в России.

Сколько зарабатывает шоумен?

Александр Ревва в последние годы был одним из самых высокооплачиваемых в отечественном шоу-бизнесе. Это позволило ему неплохо заработать и прикупить немало. Например, журнал Forbes год назад оценивал его заработок в 246,8 миллиона рублей.

Так, Ревва учредил в России киностудию Voice Media. Именно она продюсирует и выпускает серии мультика «Колобанга», права на который купили многие страны. Прошлогодняя прибыль компании — 88 миллионов рублей. А не так давно шоумен зарегистрировал еще ИП в области исполнительских искусств.

Однако больше всего Ревва заработал на съемках в рекламе и выступлениях на частных мероприятиях как певец под псевдонимом Артур Пирожков. Последние пять лет гонорар артиста был от двух до трех миллионов рублей за 45 минут пения.

К слову, Рева должен был выступить на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге, однако этого не произошло, так как шоумен укатил с семьей в Испанию.

Что он бросил в России?

Не так давно супруга Реввы стала счастливой обладательницей апартаментов в одной из башен «Москва-Сити» площадью 250 квадратных метров. В среднем такие квартиры продают за 140 миллионов рублей.

Кроме того, семья шоумена живет за городом в элитном поселке Павлово на Новорижском шоссе. Там имеется двухэтажный дом и еще два строения — спортзал с бассейном и хозблок. Сейчас в этом поселке продают похожий дом площадью в 582 квадратных метра за 250 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что отец Реввы Владимир рассказал, что перестал общаться с сыном из-за его дружбы с Владимиром Зеленским. Артист около десяти лет не приезжал в родной Донецк к родителю, поскольку боялся не иметь возможности попасть после этого на Украину.

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