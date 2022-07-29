«Почта России» прокомментировала новость об утечке данных 10 миллионов клиентов
Отмечается, что безопасности и репутации граждан ничего не угрожает.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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В сети появилась новость о серьезной утечке данных пользователей «Почты России». В открытый доступ якобы утекли данные десяти миллионов граждан, номера телефонов, адреса, ФИО отправителей и получателей, а также дата и время отправлений.
«Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за „пробный“» — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что доступа к другим записям у хакеров нет. Обнародованная ими информация не содержала банковских данных, поэтому безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает. Служба безопасности ограничила доступ к скомпрометированному аккаунту и проанализировала уровень безопасности по всем вероятным вариантам доступа.
В том числе Роскомнадзор потребовал у «Почты России» детальную информацию по поводу вероятной утечке персональных данных пользователей компании. Ранее агентство URA.RU сообщало, что утекли данные десяти миллионов пользователей.
Недавно 5-tv.ru писал о предупреждении Минфина о мошенниках, собирающих данные россиян под видом опросов.
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