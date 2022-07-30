Ночью националисты обстреляли из американской HIMARS изолятор, где содержались украинские пленные. Те уже начали давать признательные показания и, вероятно, ВСУ боялись этого.

В Пентагоне назвали «непреднамеренным» удар Киева по СИЗО в Еленовке

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

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Если удар по СИЗО в Еленовке нанесли ВСУ, то это было сделано «непреднамеренно». Такое заявление сделал высокопоставленный представитель Пентагона.

«Если это был удар с украинской стороны, я вас уверяю, они не хотели этого делать», — цитирует РИА Новости сотрудника Минобороны США.

Отмечается, что на данный момент Вашингтон не имеет достаточных разведывательных данных об обстреле СИЗО в Еленовке. Об этом ранее сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

В ночь на 29 июля ВСУ из американской ракетной системы залпового огня HIMARS обстреляли изолятор, где содержались украинские пленные. В результате удара погибли 53 человека.

Вероятную причину удара назвал глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил обстрел тем, что содержащиеся в СИЗО радикалы из «Азова»* начали давать показания. ВСУ могли боятся разглашения известных тем сведений.

В Минобороны РФ обстрел назвали вопиющей провокацией, цель которой заключалась в «запугивании украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен».

Рядом с разрушенным СИЗО нашли многочисленные обломки американской ракеты HIMARS. Их националистам поставили США.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последствий обстрела ВСУ колонии с пленными в ДНР.

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