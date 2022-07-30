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Счастливый Шаляпин понежился в объятьях беременной внучки Гурченко: «Прекрасно»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 509

Прохора Шаляпина застали обнимающимся с беременной внучкой Людмилы Гурченко

Счастливый Шаляпин понежился в объятьях беременной внучки Гурченко: «Прекрасно»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Девушка переживает трудное время, а вокалист решил нежно утешить наследницу знаменитости.

Певец Прохор Шаляпин в близких отношениях с внучкой актрисы Людмилы Гурченко и всячески поддерживает ее в трудное время. В соцсетях артист выложил фото, где счастливо улыбается в теплых объятьях Елены Королевой. До этого поклонники подозревали их в романтической связи, однако вокалист все опроверг.

Сейчас Королева переживает не лучшие времена. Некоторое время она встречалась с молодым человеком, но безответственный избранник внезапно бросил ее и оборвал контакты. Причиной такого поведения стала незапланированная беременность наследницы легендарной актрисы. Как отметил Шаляпин, он станет крестным для ребенка Елены и будет до конца поддерживать ее.

Telegram / aChaliapin

«Вот так прекрасно сейчас выглядит Елена Королева, единственная внучка Людмилы Гурченко, беременная в данный момент от человека, который, узнав об этом, сразу оставил ее, везде заблокировал и не выходит с ней на связь! Поддерживаем с Олей Лену морально, будем крестными ее малыша», — написал певец в Telegram-канале.

С внучкой Людмилы Гурченко Шаляпин действительно хорошо общается. Известно, что некоторые поклонники даже строили теорию об их возможном романе. Хотя сам артист давно представил публике свою новую возлюбленную Ольгу Сан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певец даже показал пикантные фото с избранницей.

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