Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Регина Тодоренко показала своих сыновей в истерике: «Первая семейная драма»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Регина Тодоренко показала первую истерику обоих сыновей на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / reginatodorenko

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Оба мальчика громко плакали и знаменитости пришлось приложить немало усилий для успокоения детей.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о первой «семейной драме», которая сопровождалась криками и слезами со стороны обоих ее сыновей. Еще две недели назад у звезды шоу «Орел и решка» родился сын Мир. Теперь артистка вынуждена справляться сразу с двумя маленькими детьми.

В начале тягости материнства Регине показались не такими уж тяжелыми. Еще на днях она рассказала о реакции трехлетнего Майкла на новорожденного брата. Мальчик никого не подпускал к нему и кричал: «Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!». Однако такая привязанность к новому члену семьи обернулась неприятными последствиями из-за сильной братской эмпатии.

На этот раз Тодоренко продемонстрировала, какую истерику закатили сыновья. Все началось с того, что маленький Мир сильно расплакался. Старший брат проникся его печалью и тоже устроил знаменитой маме «концерт» из страдальческих криков.

«Можете нас поздравить! У нас первая семейная „драма“. Моя стереосистема в деле», — приводит слова растерянной мамы 7Дней.ru.

Завидная проникновенность Майкла к любимому брату могла возникнуть из-за того, что тот в прямом смысле видел появление Мира на свет. Известно, что телеведущая рожала младенца рядом со старшим сыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мальчик отреагировал на этот волнительный процесс.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:07
В Европе усиливается раскол из-за Венгрии, Латвии и недовольных немцев
5:50
Опубликовано видео с запутавшимся в неводе краснокнижным китом в Охотском море
5:33
Регина Тодоренко показала своих сыновей в истерике: «Первая семейная драма»
5:16
Массовой аварией закончилась первая велогонка «Тур де Франс» для женщин
4:59
Разработан законопроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии
4:32
«Горячо»: Кристина Агилера блеснула сочной фигурой в белоснежном бикини в 41 год

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год