Регина Тодоренко показала своих сыновей в истерике: «Первая семейная драма»

Оба мальчика громко плакали и знаменитости пришлось приложить немало усилий для успокоения детей.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о первой «семейной драме», которая сопровождалась криками и слезами со стороны обоих ее сыновей. Еще две недели назад у звезды шоу «Орел и решка» родился сын Мир. Теперь артистка вынуждена справляться сразу с двумя маленькими детьми.

В начале тягости материнства Регине показались не такими уж тяжелыми. Еще на днях она рассказала о реакции трехлетнего Майкла на новорожденного брата. Мальчик никого не подпускал к нему и кричал: «Это мой брат, я его защищаю! Не надо его трогать!». Однако такая привязанность к новому члену семьи обернулась неприятными последствиями из-за сильной братской эмпатии.

На этот раз Тодоренко продемонстрировала, какую истерику закатили сыновья. Все началось с того, что маленький Мир сильно расплакался. Старший брат проникся его печалью и тоже устроил знаменитой маме «концерт» из страдальческих криков.

«Можете нас поздравить! У нас первая семейная „драма“. Моя стереосистема в деле», — приводит слова растерянной мамы 7Дней.ru.

Завидная проникновенность Майкла к любимому брату могла возникнуть из-за того, что тот в прямом смысле видел появление Мира на свет. Известно, что телеведущая рожала младенца рядом со старшим сыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мальчик отреагировал на этот волнительный процесс.

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