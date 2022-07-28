Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил о том, что орган направит регионам свыше десяти миллиардов рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом он заявил на заседании кабмина.

«Начнем с вопроса, который касается выполнения социальных обязательств перед гражданами. Правительство софинансирует расходы российских субъектов по столь важному направлению. И мы сегодня выделим свыше десяти миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров», — сказал политик.

Также отметил, что субъекты получат денежные средства «на социальные доплаты к пенсии граждан, чей доход меньше прожиточного минимума». Кроме того, он напомнил, что с 1 июня прожиточный минимум был увеличен на 10%.

«Выросла нагрузка на российские субъекты. Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем одному миллиону человек», — подытожил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что тысячи пенсионеров в Британии вынужденно возвращаются на работу из-за инфляции.