Многодетная мать погибших в ДТП малышей из Петербурга не понимает причин трагедии

Сзади скрежет металла и вот все: мать погибших в ДТП на Кубани детей о трагедии

Фото: Прокуратура Краснодарского края

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На записи с видеорегистратора видно, что у водителя легковушки не было повода выезжать на встречную полосу.

Мать погибших детей в ДТП в Краснодарском крае прокомментировала произошедшее журналистам 5-tv.ru. Как оказалось, она ехала в автомобиле, который следовал впереди.

«Точно не уснул. Мы не столько много проехали. Тем более за десять минут до трагедии была остановка у нас. Все в порядке было», — пояснила женщина.

В салоне разбившегося автомобиля находились дедушка и бабушка с тремя внуками. Женщина не понимает, что произошло.

Мать погибших в ДТП детей ехала в автомобиле позадиМать погибших в ДТП детей ехала в автомобиле позади. 78.ru

«Я не знаю почему он так себя повел. Но уже что случилось, то случилось», — сказала собеседница.

Кроме того, она отметила, что фура, находящаяся на дороге, странно себя вела.

«Мы ехали впереди, фура навстречу на своей полосе. Она как-то вильнула на нашу полосу, мы дернулись чуть вправо. Проехали, а потом сзади скрежет металла и вот все. Я не знаю, как и зачем он выехал навстречу, то ли думал, фура вправо пошла и поэтому влево решил уйти. Я не знаю», — комментирует участница движения.

Несмотря на произошедшее, женщина понимает, что ей есть ради кого жить. У нее на руках остался самый младший ребенок.

«Придется жить дальше для других детей», — подытожила она.

Трагедия произошла накануне на территории Тимашевского района Краснодарского края. На видеозаписи с регистратора видно, что у легковушки, где находилась погибшая семья, не было оснований выезжать на встречную полосу. Пассажиры скончались на месте от полученных травм.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели семьи в страшной аварии в Краснодарском крае.

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