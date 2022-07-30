Минобороны: в Донбассе народная милиция уничтожила за несколько дней четыре вражеских опорных пункта

Победа будет за нами: уничтожено четыре вражеских опорных пункта

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Бойцы первого армейского корпуса народной милиции уверены, что победа в спецоперации будет за ними.

За несколько дней в ДНР уничтожено четыре неприятельских опорных пункта и подбито более десятка единиц боевой техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы первого армейского корпуса народной милиции уверены, что победа в спецоперации будет за ними.

«Победа будет за нами, мы в это верим. Нас поддерживают все наши люди, что немаловажно, вдохновляют на подвиги. Нам есть к чему стремиться. За мирное небо над головой, за наших детей, родителей и жен», — сказал командир орудия противотанковой артиллерийской батареи сержант Антон Чернов.

Минобороны РФ

Он защищает землю Донбасса от нацистов уже в течение четырех лет. Начинал с обязанностей наводчика. Артиллеристы, действуя вблизи линии соприкосновения, наносят удары по живой силе и технике противника, громят укрепленные позиции. На счету расчета орудия, которым командует Чернов, четыре украинских танка.

До того как вступить в ряды народной милиции ДНР, сержант Эдуард Бородин был мастером по ремонту бытовой техники, но боевые действия в Донбассе, которая начала Украина, заставили его освоить военные специальности. Сейчас он заместитель командира инженерно-саперного взвода.

Минобороны РФ

«Мои функции — это делать проходы для пехоты. Был момент, мы наступали на Новобахмутовку, и я не дал своих пацанов на убой. Все будет хорошо, с нами Россия, мы победим», — добавил Бородин.

Исполняющий обязанности командира противотанковой артиллерийской батареи лейтенант Дмитрий Колесниченко родился в Донбассе. Добровольцем народной милиции он стал с 2014 года, а на передовой находится с первых дней спецоперации.

Минобороны РФ

«Командование помогает всем необходимым. Мы работаем, отталкиваем противника. Я уверен, что мы выгоним эту нечисть отсюда. Победа в любом случае будет за нами», — подытожил офицер.

Минобороны РФ

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. По заявлению Минобороны РФ, ВС уничтожают военные объекты Украины с целью снижения ее боевого потенциала, демилитаризации и денацификации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинское судно «Шляхович» подорвалось на дрейфующей мине ВСУ.

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