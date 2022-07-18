Варшавер назвал настоящую зарплату Поргиной: «Надо радоваться и гордиться этим!»

После ухода из жизни режиссера Марка Захарова не все артисты поддержали политику нового руководителя «Ленкома» и продолжают бороться за место «под солнцем», доказывая свою правду.

Новый руководитель «Ленкома» Марк Варшавер, устав выслушивать претензии вдовы Николая Караченцова Людмилы Поргиной о низкой зарплате, решил, кажется, раз и навсегда прояснить ситуацию. Как ранее отмечала заслуженная артистка РФ, ей платят всего лишь 40 тысяч рублей.

«Поргина — это все-таки не „маленькая актриса“, поэтому она получила шесть массовок в театре. Это, максимум — 12 выходов в месяц. За это она получает зарплату — 30 тысяч рублей. Плюс оклад — 55 500 рублей. Итого — больше 80 тысяч каждый месяц», — отметил Варшавер в интервью Teleprogramma.pro.

При этом он прокомментировал и жалобы актрисы, что ей не дают исполнять главных ролей, а лишь в массовке. По словам Варшавера, и таким предложениям надо радоваться, а не обижаться.

«В других театрах народные артисты не получают больше 32 тысяч! Кроме того, играть даже в массовке, но в „Ленкоме“ — это большая честь, надо радоваться и гордиться этим», — заключил руководитель театра.

К слову, политикой нового руководителя театра после смерти легендарного Марка Захарова недовольна не только Поргина. Дочка режиссера обвиняет его в получении авторских прав на спектакли покойного отца, в отсутствии внимания к хозяйственным делам, разрухе и том, что он ожидал смерти ее папы, чтобы поскорее взять под контроль не только административную, но и художественную часть театра. Руководитель «Ленкома» даже потребовал возбудить уголовное дело о клевете о нем и обстановке в культурном учреждении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают актеры о руководстве Марком Варшавером «Ленкома».