Соцсеть удалила фото детей Рудковской из-за «обнаженного тела»: «С ума сошли»

Продюсер вместе с семьей в середине июля отправилась на отдых в Турцию, откуда делится с поклонниками летними кадрами. Однако некоторые фанаты увидели на детских снимках что-то неприличное.

Яна Рудковская, отдыхающая вместе с семьей в Турции, возмутилась — почему Instagram* удалил ее фотографии с сыновьями Александром и Арсением под предлогом некой обнаженности детских тел.

На опубликованных снимках она отдыхала на пляже в компании своих наследников. Старший из них был одет лишь в шорты, торс его был оголен. Младший — в футболке и шортах.

«Как еще дети должны ходить на пляже, купаться и делать семейные фото? С трудом себе могу представить количество больных людей, которые могли кинуть жалобы, чтобы соцсеть удалила детские фотографии! Совсем уже с ума сошли!» — негодовала Рудковская в своем Telegram-канале.

К слову, пока это единственное, что огорчило продюсера на отдыхе. Привыкшая проводить отпуск в Сочи или на Мальдивах знаменитость, была удивлена местному гостеприимству и отличному сервису в Турции. Она рассказала, что в отеле ее с семьей встретили шампанским, а после устроили экскурсию по вилле. Также Рудковскую растрогало, что их номер был украшен семейными фотографиями.

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