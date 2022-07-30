Находящийся в Израиле Ефим Шифрин напугал подписчиков мыслями о смерти

Ефиму Шифрину сейчас, видимо, не до юмора. Улетевший накануне в Израиль артист напугал подписчиков мыслями о смерти. Причем они к нему пришли еще в 1985 году, пояснил звезда «Аншлага», а поделиться решил только сейчас. К посту юморист добавил архивный снимок — знаменитость сидит где-то в парке и смотрит в сторону задумчивым, отрешенным взглядом.

««Аньгел мой — опять мне приснился. Аньгел. А я наблюдаю: аньгелы улетают. На рыжих крылышках улетают под облака. И сизым волком по земле, белкою по древу, мыслию в башке стелются. Не лепо ли ны бяшеть, братия, как говорится. Нелепо ли? Нелепо», — написал артист на своей странице в Instagram* (Пунктуация и орфография автора сохранена - Прим.ред.)

Он добавил, что душа его стремится туда, где можно летать. К Боженьке, к дедушке его, уточнил комик. А пишет он ему из деревни, в «домик под тучкой».

Душевное состояние актера обеспокоило его подписчиков. Кто-то даже сравнил стиль изложения поста с древнерусским произведением «Слово о полку Игореве». Некоторые, напротив, никакой драмы в сказанном не увидели и даже разглядели на фото образ хулигана. И в очередной раз нашлись фолловеры, которые сравнили знаменитость с Галкиным. Каждому, как говорится, свое.

Ефим Шифрин напугал подписчиков мыслями о смерти. Фото: Instagram* / koteljnik

Ранее стало известно, что Ефим Шифрин уехал повидаться с родственниками в Тель-а-Вив, где живет его старший брат. У артиста же планов надолго оставаться в Израиле нет, так 12 августа он планирует открыть театральный сезон в театре Романа Виктюка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Ефим Шифрин опубликовал видео, в котором один из внуков его брата схватил артиста за нос и сделал ему «сливу».

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