Брухунова забрала сына и улетела в отпуск на фоне слухов о воссоединении Петросяна и Степаненко

Супруга юмориста Евгений Петросяна забрала их общего сына и улетела в неизвестном направлении на фоне слухов о воссоединении мужа с бывшей супругой Еленой Степаненко. Она опубликовала фотографию с сыном в кресле на фоне летной зоны из аэропорта.

Брухунова поделилась фотографией сына с отпуска. Фото: Instagram * / bruhunova

Развод Петросяна со Степаненко стал ударом для поклонников — супруги прожили в браке более 30 лет. Причина развода ударила еще сильнее — Петросян увлекся другой — своей помощницей Татьяной Брухуновой.

На Петросяна после развода обрушилась волна негатива, как и на его новую избранницу Брюхунову, ее травили в соцсетях и оскорбляли на улице неоднократно и даже сейчас она до сих пор сталкивается с неприятием в свой адрес, пишет Экспресс-газета.

На фоне появившихся в СМИ слухов о возможном возобновлении контактов между Петросяном и его бывшей женой, Брухунова отправилась в отпуск, вероятно, чтобы набраться сил и восстановить душевное равновесие. Молодая женщина прихватила сына Вагана и улетела из Москвы в неизвестном направлении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что артистка Елена Степаненко напрочь отказалась участвовать в фестивале «Юморина», если в один день с ней на сцену будет выходить бывший муж и коллега Евгений Петросян. Организаторы события тешили себя надеждой уговорить экс-супругов разыграть совместный номер, но в итоге пришлось не просто гримерные подальше друг от друга искать, но и переписывать программу.

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