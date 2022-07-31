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Ефим Шифрин рассказал, какие вещи он не способен простить: «Нельзя переступить»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 160

Ефим Шифрин сообщил, что может простить измену, но не предательство

Ефим Шифрин рассказал, какие вещи он не способен простить: «Нельзя переступить»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Человек не должен копить в себе обиду, однако опускаться до мести очень низко, считает юморист.

Артист Ефим Шифрин поделился своим мнением о предательстве. По его мнению, человек способен прощать практически любые плохие поступки, в том числе и измену. Единственное, что по-настоящему неприемлемо для звезды, это издевательства над детьми и лишение жизни.

«Говорят, можно простить все, кроме физической измены. Эта та черта, которую нельзя переступить и пути людей расходятся. А я циник, я и это прощаю. Я готов простить все, кроме убийства и насилия над детьми», — рассказал комик.

Но с другой стороны, сам юморист не может простить предательство любимого человека. Он заявил, что в таких случаях действительно невозможно сохранять спокойствие, но лучше перебороть агрессию и устранить мысли о мести.

«Что значит простить? Делать вид, что я такой забывчивый и способен забыть причиненные мне страдания, я не могу. У меня хорошая актерская память. Попытаться ни мстить, ни злиться — это в силах человека», — рассказал он в эфире YouTube-шоу «Детский недетский вопрос».

Несмотря на свою юмористическую деятельность, артист любит рассуждать на философские темы. Иногда, его мысли даже напрягают поклонников. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ефим Шифрин напугал подписчиков мыслями о смерти.

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