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Путин поприветствовал личный состав кораблей ВМФ в Кронштадте

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 109

Президент России по уже сложившейся традиции примет участие в Главном военно-морском параде вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Тема:
День ВМФ

Российский лидер Владимир Путин обошел на катере парадную линию кораблей в Кронштадте и поприветствовал личный состав судов перед началом основной части Главного военно-морского парада. Он начнется в Северной столице через считанные минуты. Президент поздравил экипажи с Днем Военно-Морского Флота (ВМФ).

По уже сложившейся традиции, главу государства на праздничных мероприятиях сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу. Кроме того, участие в параде примут главком ВМФ Николай Евменов и временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа Владимир Кочетков.

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