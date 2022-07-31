Красота VS смерть: ТОП самых опасных пластических операций

Любое хирургическое вмешательство несет стресс для организма, а некоторые из них могут привести к фатальным последствиям.

Любое хирургическое вмешательство — чревато последствиями. Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе назвал три самые опасные, по его мнению, операции и риски, связанные с ними.

Липосакция

Операция по откачиванию жира приводит в порядок фигуру мужчины и женщины. Особенность в том, что это происходит в кратчайшие сроки. Однако есть некоторые ограничения. В частности, за одно вмешательство можно потерять не более пяти литров, поскольку дальше идет опасность для организма. Более того, сама операция несет для него большой стресс, а восстановление проходит болезненно и тяжело. Тяжесть реабилитации зависит от того, сколько удалено тканей. Главное противопоказание — наличие лишнего веса. Таким образом, если индекс массы тела больше 35, то специалист не возьмется за операцию. Для начала надо похудеть естественным путем, пишет dni.ru.

Абдоминопластика

Коррекция живота путем пластики одна из самых популярных и востребованных, но при этом она очень опасна. Здесь находятся жизненно важные органы. Хирург должен быть максимально сконцентрирован и внимателен. Их важно не только не задеть, но и сохранить положение во избежание внутреннего отека и скопления лимфы. Операция несет стресс для организма из-за удаления большого количества кожи и тканей.

Ринопластика

Ринопластика позволяет заиметь аккуратный нос, но хирургу придется постараться, ведь это самый сложный вид вмешательства. Сложность кроется в том, что результат непредсказуем, и, возможно, пластику придется переделывать. Помимо этого, строение носа каждого пациента индивидуальное. Каждый второй человек имеет нарушение строения перегородки носа, а выясняется это после операции. Поэтому медики рекомендуют делать риносептопластику. Она включает в себя как внешнюю, так и внутреннюю коррекцию носа. Пациента ожидает долгое восстановление, около года. Придется соблюдать строгий режим и рекомендации из-за максимальной восприимчивости к внешним воздействиям.

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