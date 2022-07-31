Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 54

Пост председателя временно займет Сергей Чирков — он проработал в фонде 21 год.

Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин освободил Андрея Кигима от должности председателя правления Пенсионного фонда. Соответствующее заявление сделала пресс-служба кабинета министров. Также в сообщении говорится, что временно исполняющим обязанности назначен зампредправления Сергей Чирков.

«Временно исполнять обязанности руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) стал Сергей Чирков. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Андрей Кигим освобожден от должности главы ведомства», — сказали в правительстве.

Андрей Кигим возглавлял Пенсионный фонд РФ с февраля 2021-го года. До этого он был председателем Фонда социального страхования России. Сергей Чирков пришел в пенсионный фонд в 2001-м году.

14 июля президент Владимир Путин подписал закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Это решение предусматривает слияние двух фондов в единый институт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что был разработал законпроект о выплате пожилым россиянам 13-й пенсии.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 31 июля

Последние новости

14:09
Море белых роз и последний стих: как выглядит могила Шатунова накануне сороковин
13:53
ВКС РФ ударили по пункту временной дислокации нацгруппировки «Кракен» в Харькове
13:48
Дочь Серова устроила грандиозный праздник в честь крестин своего первенца
13:39
Отлично утоляет жажду: рецепт быстрого лимонада от шефа Емельяненко
13:32
Украинские войска атковали центр Донецка минами «Лепесток»
13:21
Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда РФ

Сейчас читают

Просто ангел: 49-летняя Миронова показала ребенка от молодого мужа
Первые кадры с места атаки беспилотника в Севастополе
Прямая трансляция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год