Отлично утоляет жажду: рецепт быстрого лимонада от шефа Емельяненко
Порадуйте себя прохладным напитком в летнюю жару, тем более, что его приготовление займет всего две минуты!
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bodo Schieren; YouTube / Gadget Chef
Июль подходит к концу, однако жара еще не отступила. Шеф-повар Василий Емельяненко опубликовал рецепт лимонада за две минуты, который прекрасно охлаждает и дарит сильный заряд бодрости.
Ингредиенты
Лимонная цедра — по вкусу
Мята, базилик, тархун, розмарин (на выбор, две веточки)
Сироп — по вкусу
Вода фильтрованная — по вкусу
Вода минеральная с газом — по вкусу
Сок лимона — половина дольки
Способ приготовления
Снимаем цедру с лимона, затем выжимаем из него сок. Далее добавляем цедру к соку, добавив ароматизатор. Затем подливаем сироп, смешав с обычной фильтрованной водой. Взбиваем при помощи блендера. Процеживаем нужное количество сиропа и добавляем газированную воду.
Лимонад готов!
«Берите идею и пользуйтесь», — отметил Емельяненко.
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