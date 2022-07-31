Путин посетил Петропавловский собор в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин в рамках визита в Северную столицу по случаю Дня Военно-морского флота посетил Петропавловский собор и поставил там свечу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В материале отмечается, что глава государства направился на территорию святыни после того, как побывал в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости, где утвердил Морскую доктрину и Корабельный устав ВМФ России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России принял парад ко Дню российского Военно-морского флота в Петербурге и поздравил с этим праздником всех россиян. Кстати, в этом году в мероприятии участвовали более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих.