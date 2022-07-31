Прямая трансляция Главного военно-морского парада в честь дня ВМФ России

В параде впервые принимает участие патрульный катер «Евгений Колесников». Экипаж состоит из представительниц прекрасного пола.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Голенков
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В Петербурге проходит Главный военно-морской парад в честь дня Военно-морского флота РФ. Поприветствовал с борта катера строй кораблей ВМФ в Кронштадте российский лидер Владимир Путин и глава Минобороны, генерал армии Сергей Шойгу.
После приветствия Путин и Шойгу на вертолете отправились в Петропавловскую крепость, где приняли доклад главнокомандующего ВМФ Николая Евменова о готовности к параду. Затем был дан залп салюта, означающий начало торжественного мероприятия.
Глава государства поздравил личный состав ВМФ с праздником, после чего прозвучал гимн РФ.
Возглавляет парадный строй противодиверсионные катера проекта 21980 «Грачонок». Вместе с ним следует десантный катер «Иван Пасько». Он несет на борту «дедушку русского флота» — петровский ботик.
Следом за ними проплывает патрульный катер «Евгений Колесников», ведомый женским экипажем, тральщики «Иван Хенов» и «Александр Обухов», ракетный катер «Чувашия», малый ракетный корабль (МРК) «Зеленый дол», на борту которого грозные ракеты «Калибр», и «Одинцово».
В акватории Невы зрители могут увидеть малый ракетный корабль «Великий Устюг», корвет «Меркурий», фрегат «Адмирал Горшков» и подводную лодку «Санкт-Петербург». Рядом исторические, учебные суда — копия линейного корабля четвертого ранга «Полтава», шхуна «Надежда».
Кроме них, перед взором зрителей предстал знаменитый бриг «Россия», главный символ праздника «Алые паруса». А следом стартуют корабли на Кронштадском рейде. Большой ракетный катер «Димитровград», корвет «Сообразительный», сторожевой корабль «Ярослав мудрый».
Завершится мероприятие воздушным парадом над Сенатской.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как выглядит атомная подлодка «Северодвинск» изнутри.
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