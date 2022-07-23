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«Сам кушает»: Запашный шуткой отреагировал на заявления о состоянии Байдена

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Любовь Старикова
Любовь Старикова Райтер редакции сайта Пятого канала 35

Эдгард Запашный шуткой отреагировал на сообщения о состоянии Джо Байдена

«Сам кушает»: Запашный шуткой отреагировал на заявления о состоянии Байдена

Фото: www.globallookpress.com / White House

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Президент США сдал положительный тест на коронавирус, после чего его представители пообещали регулярно докладывать об изменениях его здоровья.

Эдгард Запашный пошутил на тему заявлений Белого дома о состоянии здоровья президента США. Пост с реакцией на то, что Джо Байден «хорошо спал ночью», а также «съел свой завтрак и обед», народный артист РФ опубликовал в своем Telegram-канале, сопроводив его эмодзи молнии.

«В Белом доме сообщили, что президент Байден чувствует себя хорошо. Самостоятельно кушает и сам говорит, а LEGO с маркировкой шесть-девять лет собрал менее чем за семь часов!» — пошутил Запашный.

Его ироничный настрой подхватили подписчики, продолжив тему в комментариях:

«Ну это радует. Хорошо развивается ребенок»;

«На другой странице прочитала, что когда он поел, показал тарелку с крошками»;

«Какой хороший мальчик»;

«А как со стулом? Сформирован?».

О том, что 79-летний президент США Джо Байден заболел коронавирусом, стало известно 21 июля из заявления Белого дома. В администрации президента пообещали регулярно информировать граждан о состоянии главы государства. Однако делать это представители Байдена решили детально, рассказывая о сне и аппетите американского лидера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что состояние заразившегося СОVID-19 Джо Байдена резко изменилось.

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