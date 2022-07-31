Как сообщила светская львица Ксения Собчак, состояние экс-главы корпорации «Роснано» нестабильно.

Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс экстренно госпитализирован. Об этом сообщила светская львица Ксения Собчак, опубликовав новость в своем Telegram-канале.

По данным журналистки, Чубайсу внезапно стало плохо. Состояние пока нестабильное.

«Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: „Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное“», — написала Собчак.

Подробности произошедшего устанавливаются.

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
61.31
1.11 62.57
1.35
Большой любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

20:17
Какие изменения на лице укажут на рак желудка?
20:00
Большой любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022
19:55
«Реквием по Европе»: в Австрии предрекли политический закат «коллективному Западу»
19:37
Как синий свет влияет на скорое старение — результаты исследования
19:27
Американцы увидели плохой знак в новом положительном тесте Байдена на COVID
19:17
Морской центр имени Петра Великого открыл кружки по робототехнике и киберспорту

Сейчас читают

Анатолия Чубайса экстренно госпитализировали
При Украине такого не было: крымчане обратились к жителям Запорожья и Херсонщины
Mirror: Путин одной фразой на параде в День ВМФ посеял панику в Великобритании
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год