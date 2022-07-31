Реальная мутация? Хирург объяснила, какие бугры обезобразили тело 79-летнего Алибасова
Хирург Жучкова назвала опухоли на руке Алибасова симптомами липоматоза
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / alibasov_nana
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Знаменитый шоумен не на шутку перепугал фанатов, продемонстрировав перебинтованную руку. Что это может быть?
Странные бугры, замеченные поклонниками на теле продюсера Бари Алибасова, могут быть проявлением так называемого липоматоза — локального разрастания жировой ткани. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала хирург Ульяна Жучкова.
Эксперт поспешила успокоить фанатов эксцентричного шоумена, подчеркнув, что бугорки (липомы) представляют собой доброкачественные безболезненные опухоли, которые в большинстве случаев вызывают лишь эстетический дискомфорт.
Впрочем, добавила Жучкова, у некоторых пациентов липомы могут вызывать боль или онкологическую настороженность, а также свидетельствовать о генетической патологии.
«Мягкие и подвижные жировые образования небольшого размера обычно не вызывают никаких жалоб. Тем не менее, при быстром росте или неблагоприятном расположении они могут поражать нервные окончания, сосуды и даже суставы, что приводит к появлению дискомфорта, боли, локальных нарушений чувствительности и парестезий, отека и других признаков нарушений кровообращения», — отметила хирург.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / alibasov_nana
Говоря о причинах возникновения липом, Жучкова указала, что патология встречается чаще у людей с ожирением и сахарным диабетом второго типа. Предположительно, это может быть связано с нарушением липидного обмена и гипертрофией жировых клеток, говорит эксперт.
Кроме того, липоматоз чаще поражает мужчин, чем женщин, а в группу высокого риска входят люди в возрасте от 40 до 60 лет, что связано с возрастными изменениями липидного обмена и работы иммунной системы.
«Генетический фактор тоже играет важную роль. До 3% всех случаев развиваются на фоне наследственных заболеваний. У 65% пациентов выявляются мутации в хромосоме 12q13-15, в 10% случаев врачи обнаруживают делеции (частичная потеря — Прим. ред.) хромосомы 13q, а в 25% случаев речь идет о впервые возникших мутациях или нормальном кариотипе», — добавила Жучкова.
По ее словам, размер липом обычно не превышает двух-трех сантиметров, но встречаются и «гигантские липомы», вырастающие до десяти сантиметров.
Появляются опухоли чаще всего на шее, плечах, груди, в подмышечных областях и на бедрах, реже в паренхиматозных внутренних органах (печень, головной мозг) и костях. Нередко липомы развиваются на лице и других видимых частях тела, что вызывает психологический дискомфорт, особенно у женщин и детей, отметила Жучкова.
Она подчеркнула, что ее диагноз — предварительный. Для установления точной причины происхождения опухолей на теле Алибасова необходим личный осмотр. Не исключено, что образования имеют иную причину возникновения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники создателя мегапопулярной в 1990-е группы «На-На» встревожились за его здоровье, увидев на руке продюсера странные образования в виде бугорков разной величины.
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