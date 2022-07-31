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Вся в бинтах и бугорках: у 75-летнего Алибасова заподозрили опасную болезнь

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 323

Пожилой Алибасов показался на публике с забинтованными руками

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; Instagram* / alibasov_nana

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Музыкальный продюсер то и дело попадает в громкие истории. На сей раз дело касается здоровья.

В последнее время 75-летний музыкальный продюсер Бари Алибасов регулярно говорит о проблемах со здоровьем. Недавно он выложил видео, в котором хвастается покупками — тремя мотоциклами. Но примечательно не это, а то, что кисть Алибасова почему-то забинтована и рука покрыта множественными «бугорками».

«С собакой купили три мотоцикла, и теперь мы будем первыми гонщиками — собака и человек», — похвастался Алибасов.

Подписчиков заинтересовала его забинтованная кисть, и одна девушка спросила у продюсера, что с ним произошло, иронично привязав к вопросу собаку, с которой был Алибасов на видео. Другой же фанат заподозрил у кумира подагру — опасное заболевание.

«Мы добрые. Зубы бережем. А рука, так это бандитская пуля», — ответил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пока по некоторым слухам Бари Алибасов готовится и предвкушает вновь связать себя узами брака. Его экс-жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, заявила, что по-прежнему состоит в официальном браке с продюсером и никакого развода в сентябре прошлого года не было.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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