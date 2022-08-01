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Глава Сербии Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косово

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Сербский лидер выразил надежу на то, что ситуация в регионе разрешится в кратчайшие сроки.

Глава Сербии Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косово

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Сербский президент Александр Вучич выступил с официальным обращением по ситуации в Косово.

Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти непризнанной республики Косово.

Политик также выразил надежду, что ситуация разрядится в течение суток, и заверил, что официальный Белград работает над снижением напряженности. Глава Сербии ожидает, что компромиссных решений удастся добиться в ходе диалога.

Отдельно Вучич поблагодарил МИД РФ за поддержку в непростой ситуации.

Также президент Сербии сообщил, что командующий миссией НАТО в Косово (KFOR) должен поговорить с лидером косовских сербов Гораном Ракичем.

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