Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова отреагировала на ситуацию с протестами в Косово. По ее мнению, Белград по-настоящему взволнован из-за заявления албанцев о наступлении на северные районы государства.

«Албанцы в Косове заявили, что сегодня ночью они начнут наступление на северные районы Косова и Метохии, где проживает большинство сербского населения. Естественно, Белград волнуется. Белград сделал несколько заявлений о том, что этого не должно произойти», — приводит ее слова издание RT.

В том числе Гуськова отметила, что теперь все ждут дальнейшей реакции Сербии на замеченную технику албанцев, которую стягивали к границе северной территории Косово. В том числе на ситуацию должны незамедлительно реагировать российская дипломатия и Евросоюз.

«Хотя, конечно, мы знаем, что в последние десятилетия к сербам относились так же, как сегодня Европа относится к России. Сербофобия и русофобия были главными направлениями всей политики Европы», — подытожила эксперт.

И это не первое мнение о том, что в конфликте Косово и Сербии виноваты власти Европы. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с 5-tv.ru заметил, что таким образом ЕС намеревается сместить нынешнего сербского лидера Александра Вучича с президентского кресла.

Ранее 5-tv.ru публиковал подробную хронологию конфликта в Косово, где простыми словами объясняется все происходящее в Сербии в последние дни.