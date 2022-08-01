Забота о солдате и технике: как работают тыловики в российской армии

Минобороны показало, как работают тыловики в ВС РФ

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Их работа редко попадает в объективы телекамер, но именно работа тыла ВС РФ неоценима для поддержки армии.

Выполнение задач командования зависит не только от действий боевых частей, но и от снабжения. Отвечают за него тыловые службы, сегодня они отмечают профессиональный праздник. Именно они готовят и доставляют на передовую горячую пищу и чистую одежду.

Только в Российской армии есть уникальный банно-прачечный поезд. В нем можно выстирать две тонны белья в день. А помыться может целая рота солдат.

«На сегодняшний день мы обслуживаем армию сил „Центр“, это более ста тысяч человек. Посменно работаем, можем и в две смены запуститься. Тыл есть дома, тыл есть в армии, тыл для армии — это тоже какая-то забота, уют, тепло и все необходимые условия», — рассказал начальник поезда Степан.

Также в тыловые подразделения входят ремонтные части. Ежедневно они обслуживают сотни единиц техники. Боевые машины, получившие повреждения в ходе спецоперации, чинят и возвращают в строй в максимально сжатые сроки. Кроме того, в рембатах обслуживают грузовики, на которых в освобожденные районы доставляют гуманитарную помощь.

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