Россияне смогут увидеть крупный метеорный поток Персеиды

Жители России в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Ежечасно в небе будут около сотни падающих звезд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов.

В текущем году звездопад совпадает с полнолунием, так что наблюдать за потоком метеоров лучше всего в рассветные часы. Он будет хорошо виден всем жителям северного полушария планеты.

Железнов объяснил: для того, чтобы найти метеорный поток в ночном небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи.

Как ранее писал 5-tv.ru, в последний месяц лета жители России смогут стать свидетелями двух звездопадов. Из них самый яркий и незабываемый случится с 17 июля по 24 августа — это звездопад Персеиды в созвездии Персея.

Кульминация космического события ожидается 12 августа в 23 часа — это самое удачное время, чтобы увидеть максимальное количество метеоров — до 110 в час. Такое бывает раз в году, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля.