Звездопад совпадает с полнолунием, так что наблюдать за потоком метеоров лучше всего в рассветные часы.

Россияне смогут увидеть крупный метеорный поток Персеиды

Фото: www.globallookpress.com / Krompolc Roman

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Жители России в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Ежечасно в небе будут около сотни падающих звезд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН в Санкт-Петербурге Николай Железнов.

В текущем году звездопад совпадает с полнолунием, так что наблюдать за потоком метеоров лучше всего в рассветные часы. Он будет хорошо виден всем жителям северного полушария планеты.

Железнов объяснил: для того, чтобы найти метеорный поток в ночном небе, лучше всего ориентироваться на созвездие Кассиопеи.

Как ранее писал 5-tv.ru, в последний месяц лета жители России смогут стать свидетелями двух звездопадов. Из них самый яркий и незабываемый случится с 17 июля по 24 августа — это звездопад Персеиды в созвездии Персея.

Кульминация космического события ожидается 12 августа в 23 часа — это самое удачное время, чтобы увидеть максимальное количество метеоров — до 110 в час. Такое бывает раз в году, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
62.05
0.74 63.25
0.68
Точный гороскоп на август — 2022 для всех знаков зодиака

Последние новости

2:32
Россияне смогут увидеть крупный метеорный поток Персеиды
2:15
Экс-соратник Зеленского обвинил украинскую разведку в покушении
1:58
Лобода отказала дочерям в возвращении в Россию
1:32
Неуловимая старушка: Пелоси путает следы и нагнетает обстановку вокруг Тайваня
1:19
Человек с большим сердцем: Месси защитил юного поклонника от собственной охраны
0:58
Блинкен рассказал, при каких условиях США применят ядерное оружие

Сейчас читают

Врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса
Нужен диалог! Пригожин призвал проводить патриотические беседы со звездами
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года
«Я уже не та»: покинувшая Россию Вера Брежнева изменилась до неузнаваемости

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год