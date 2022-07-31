Успей загадать желание: жители РФ увидят два крупных метеорных потока в августе

Уникальное зрелище можно наблюдать только раз в году: звезды буквально сыпятся с неба!

В последний месяц лета жители России смогут стать свидетелями двух звездопадов. Из них самый яркий и незабываемый случится в период с 17 июля по 24 августа — это звездопад Персеиды в созвездии Персея. Кульминация космического события ожидается 12 августа в 23 часа — самое удачное время, чтобы увидеть максимальное количество метеоров — до 110 в час. Такое бывает только раз в году, когда Земля пересекает орбиту кометы Свифта-Туттля.

Еще один метеорный поток — каппа-Цигниды в созвездии Лебедя — россиянам посчастливится увидеть с 3 по 25 августа, и, как звездопад Персеиды, виден он будет только в Северном полушарии. Пик активности ожидается 18 августа — до трех метеоров в час.

Все, кто захочет понаблюдать за звездопадом, астрономы рекомендуют отъехать от города на 30-40 километров и выбрать для обзора открытую местность. Чем дальше от населенных пунктов, тем меньше светового «загрязнения», а значит можно увидеть максимальное количество звезд и насладиться зрелищем. Причем космические приборы не понадобятся — небесные тела и так будут как на ладони. Единственное, можно захватить бинокль — кому вздумается рассмотреть галактику Андромеды и спутники Юпитера, пишет РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как правильно загадать желание в звездопад, чтобы оно сбылось.