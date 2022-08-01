Также продлевается запрет для банков продавать гражданам доллары и евро, которые поступили в кассы до 9 апреля.

Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Центральный банк России продлил до 9 марта 2023 года действие ограничений на снятие наличной валюты, говорится в сообщении регулятора.

«Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит в десять тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада», — говорится в сообщении.

Клиенты банков, которые не успели снять деньги до начала действия ограничений, могут получить в валюте те средства, которые поступили на счет или вклад до 9 марта. Остальные деньги выдаются в рублях по рыночному курсу.

Кроме того, на шесть месяцев продлевается запрет для банков продавать гражданам доллары и евро, которые поступили в кассы до 9 апреля.

В течение этого срока также действует ограничение по выдаче валюты на командировочные расходы — не более пяти тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро, фунтах или иенах.

В регуляторе указали, что эти меры пролонгируются из-за западных санкций: США и ЕС запретили поставки в Россию банкнот долларов и евро.

Как раньше писал 5-tv.ru, в России планируют в конце года вернуть в обращение десятирублевые купюры, которые прекратили выпускать в 2013 году. Об этом сообщил зампред Центробанка Сергей Белов.

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