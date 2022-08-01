РФ ввела санкции против экс-премьера Британии Кэмерона и еще 23 политиков

Российская сторона ввела персональные санкции в отношении нескольких десятков британских журналистов и политиков. Как уточнили в МИД РФ, рестрикции коснулись, в частности, экс-премьера Туманного Альбиона Дэвида Кэмерона.

«В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ, принято решение о включении в российский „стоп-лист“ ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона», — говорится в официальном сообщении дипломатического ведомства.

Известно, что в «черном списке» оказались также замглавы Минтранса Британии Венди Мортон, глава компании Royal Consulting Клайв Роудс, ведущий телеканала BBC Хью Эдвардс, руководитель Sky News Джон Райли и другие медийные персоны.

В МИД РФ не исключают, что санкционный список будет постоянно расширяться, потому как Британия продолжает придерживаться агрессивной антироссийской политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты ввиду санкций «коллективного Запада».