Чайные бренды Lipton, Brooke Bond и Saito уходят из России

Мировой кризис, который спровоцировал «коллективный Запад», заставляет бизнесменов менять потребителей, что крайне негативно сказывается на доходах.

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат такие бренды, как Lipton, Saito и Brooke Bond, приняла решение приостановить свою деятельность в России.

«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — сообщили в пресс-службе компании.

При этом все обязательства перед сотрудниками согласно трудовому законодательству РФ будут выполнены.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Западные страны в ответ на это ввели санкции в отношении России, в результате чего многие зарубежные компании объявили о своем уходе из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты.