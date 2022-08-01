Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Чайные бренды Lipton, Brooke Bond и Saito уходят из России

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Чайная компания Ekaterra прекращает работу в России

Чайные бренды Lipton, Brooke Bond и Saito уходят из России

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Мировой кризис, который спровоцировал «коллективный Запад», заставляет бизнесменов менять потребителей, что крайне негативно сказывается на доходах.

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат такие бренды, как Lipton, Saito и Brooke Bond, приняла решение приостановить свою деятельность в России.

«Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — сообщили в пресс-службе компании.

При этом все обязательства перед сотрудниками согласно трудовому законодательству РФ будут выполнены.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Западные страны в ответ на это ввели санкции в отношении России, в результате чего многие зарубежные компании объявили о своем уходе из страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Центробанк продлил ограничения на снятие иностранной валюты.

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