Политик уверен, что ликвидация человека из-за его позиции, — чистой воды терроризм.

Экс-депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Алексей Ковалев обвинил разведку родной страны в покушении на себя. Об этом он рассказал журналистам.

«Считаю, что ликвидация человека за его позицию — не преступление, а уже терроризм. Считаю что, покушение на меня было сделано профессионалами, по заданию главы разведки, который, по сути, подтвердил данный факт в своем интервью», — пояснил Ковалев корреспонденту URA.RU.

Этому предшествовало заявление депутата о том, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог урегулировать ситуацию в Донбассе, поскольку того не хотели страны-члены североатлантического альянса.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин выступил с обращением к нации. Президент отметил, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. Украинские националисты используют граждан в качестве живого щита.

Кроме того, неонацистам поставляют вооружения недружественные страны Запада и ЕС. По заявлению Минобороны РФ, российские войска наносят удары по военной инфраструктуре Украины с целью демилитаризации и денацификации страны.

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