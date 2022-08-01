Врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса

Острое аутоиммунное заболевание может вызвать вакцинация от коронавируса, полный курс которой прошел американский лидер.

Синдром Гийена-Барре, который, по информации телеведущей Ксении Собчак, диагностировали у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, с большой долей вероятности может быть обнаружени и у президента США Джо Байдена.

Чем обусловлена предрасположенность 79-летнего американского лидера к острому аутоиммунному заболеванию, в беседе с 5-tv.ru объяснила аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Татьяна Шарковская.

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В первую очередь врач указала на преклонный возраст Байдена, в котором иммунная система дает сбой и аутоиммунные заболевания регистрируются значительно чаще.

Как пояснила Шарковская, в возрасте президента США иммунная эндокринная система уже не обеспечивает хороший контроль за последствиями перенесенных вирусных и бактериальных инфекций, а также вакцинации.

К слову, о том, что именно вакцинация может спровоцировать синдром Гийена-Барре, ранее говорил доктор Александр Мясников. Он отметил, что редкие случаи заболевания отмечались после вакцин от гриппа, менингита, герпеса, а в последнее время от коронавируса.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще год назад заявляла, что намерена изучать случаи появления синдрома Гийена-Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca.

При всем этом известно, что американский лидер прошел полный курс прививок и ревакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer.

Однако, считает Шарковская, аутоиммунное заболевание у Байдена может вызвать не только вакцина от коронавируса, но и чрезвычайно напряженная для его лет работа.

«Помимо вакцинации, которая проводилась в столь преклонном возрасте, еще и колоссальное количество психоэмоциональных стрессов — ответственность за мир, за свою страну и так далее. Это, конечно, накладывает отпечаток на здоровье, потому что включаются в работу еще и стрессовые органы, такие как надпочечники. Это тот орган, который вырабатывает стрессовые гормоны — кортизол, адреналин, норадреналин. В первую очередь кортизол, который обладает, грубо говоря, более разрушительным действием. Поэтому, конечно же, это состояние (синдром Гийена-Барре — Прим. ред.) может развиться», — резюмировала врач.

Накануне стало известно, что бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс экстренно доставлен в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. По информации Ксении Собчак, перед госпитализацией Чубайсу стало плохо, у него внезапно начали отниматься руки и ноги.

По данным экспертов-медиков, опрошенных 5-tv.ru, синдром Гийена-Барре — достаточно редкое аутоиммунное заболевание, при котором немеют конечности, а в особо тяжелых случаях возможен полный паралич и даже летальный исход. Поэтому даже в легких случаях пациенту необходима срочная госпитализация в отделение интенсивной терапии.