«Космос-25-58»: ракета «Союз» вывела на орбиту военный спутник
Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник для Минобороны России
Фото, видео: roskosmos.ru; 5-tv.ru
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Запуск с космодрома Плесецк прошел в штатном режиме.
На космодроме Плесецк минувшей ночью провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз» и вывели на орбиту аппарат, разработанный в интересах Минобороны. Все прошло в штатном режиме, с военным спутником уже установлена связь, и ему присвоен порядковый номер — «Космос-25-58».
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