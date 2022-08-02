«Космос-25-58»: ракета «Союз» вывела на орбиту военный спутник

Запуск с космодрома Плесецк прошел в штатном режиме.

На космодроме Плесецк минувшей ночью провели успешный запуск ракеты-носителя «Союз» и вывели на орбиту аппарат, разработанный в интересах Минобороны. Все прошло в штатном режиме, с военным спутником уже установлена связь, и ему присвоен порядковый номер — «Космос-25-58».