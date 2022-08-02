Россиян предупредили о росте числа липовых интернет-аптек

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Мошенники под благовидными предлогами предлагают купить все самые необходимые препараты. Как же работают эти схемы?

В России резко выросло число липовых интернет-аптек — вдвое за первую половину года. Одним из ноу-хау мошенников стало использование сайтов уже не существующих аптек. Преступники реанимируют их и обновляют ассортимент. Причем, на продажу выставляют наиболее дорогие лекарства, чтобы выманить у жертв как можно больше денег.

Оформляя такой заказ, клиент просто лишается средств и ничего не получает взамен. В других случаях покупателям все же доставляют необходимые препараты, но фальшивые и в результате люди рискуют здоровьем.

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