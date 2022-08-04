Разве может быть вкусно и быстро? Однозначно да! Это доказал знаменитый кулинар.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; YouTube / IVLEV CHEF

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Многие пробовали обычное хачапури. А вот про ложное мало кто слышал, поэтому шеф-повар Константин Ивлев показал рецепт простого и вкусного блюда, которое понравится даже привередливым гостям. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

сулугуни — 300 граммов

яйцо — 2 штуки

мука — 300 граммов

кефир — 400 миллилитров

разрыхлитель — 3 граммов

соль, перец — по вкусу

Способ приготовления:

В самом начале необходимо положить в тарелку муку и добавить разрыхлитель и посолить. Затем не спеша перемешать и вылить туда кефир. После туда же разбить два яйца. Вскоре надо очень хорошо размешать полученную массу и добавить сулугуни. Потом следует опять все перемешать.

Затем в сковороду налить небольшое количество масла и половником выкладываем определенное количество теста. Потом закрыть крышкой. И самое главное, не передержать блюдо. Потом следует перевернуть и продолжить на медленном огне жарить в течение четырех минут. После достаем его и даем остудить ему примерно пять минут.

Приятного аппетита! До новых вкусных встреч!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как приготовить рагу из морского окуня и овощей с томатным соусом.

+27° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 4 августа

Последние новости

15:36
Пытавшаяся сбежать экс-замглавы Минпросвещения Ракова признала вину
15:32
Ад в Донецке: в центре города женщину и ее внучку разорвали на части снаряды ВСУ
15:32
Пытка песней: застрявшие на водном аттракционе гости «Диснейленда» час слушали трек по кругу
15:10
Быстро и сытно: рецепт ложного хачапури от шефа Ивлева
14:57
Без вариантов: Юлия Высоцкая сообщила о своем опасном диагнозе
14:44
Газ из банановой кожуры: «мусорные детективы» помогут ФРГ найти замену топливу из РФ

Сейчас читают

Кардиолог предупредил о рисках приема сердечных лекарств в жару
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
ТОП-3 мифа о правильном питании

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год