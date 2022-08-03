Болезнь TikTok? Психологи назвали причины нового странного недуга у подростков

По словам экспертов, всему виной может быть перевозбуждение центральной нервной системы из-за внешних факторов.

Британские СМИ сообщили о странной болезни, которой стали подвержены подростки. Один из симптомов — неконтролируемые подергивания. Похоже на тик, который охватывает все тело. Эксперты объясняют заболевание длительным пребыванием в ковидной изоляции и увлечение социальной сетью TikTok. В беседе с 5-tv.ru психологи рассказали, насколько опасным может быть болезнь.

Подростковый психолог Ольга Пропубертат рассказала, что ситуация с заболеванием действительно пугающая. Она посоветовала родителям, у которых ребенок начал этим болеть, проверить его на эпиактивность и сделать процедуры, чтобы проверить головной мозг.

«Но если с эпиактивностью все в порядке, никакой опасности там медицинской нет. В этом смысле, в этом направлении, я бы скорее предположила такую историю: когда мы все засыпаем, мы очень часто испытываем подергивания, и это момент когда мы полностью расслабляемся, и наша нервная система начинает отдыхать», — рассказала эксперт.

Она объяснила, что ребенок подросткового возраста эмоционально переживает свое взросление, во что-то включается, а потом переходит в отдых. Он может попасть в пограничное состояние: подросток еще не спит, но уже близок к этому. По словам эксперта, такое возможно, если у ребенок долго хорошо не спал, сидел в социальных сетях. Из-за этого мог произойти сбой. Она пояснила, что подергивание во вне не совсем реально, оно больше находится в голове.

«Эмоциональное ощущение, здесь оно чуть более ярко проявляется и происходит. И самое главное здесь — это чтобы родители не включили: „С тобой все плохо! Караул! Вот как так?“. Если начать за что-то наказывать, нервозное состояние может ухудшить состояние ребенка. Очень важно остаться спокойными, внимательно пронаблюдать, что происходит, сходить к доктору, сделать проверку головного мозга и посильнее понаблюдать за этим, что же все-таки происходит с ребенком», — добавила Пропубертат.

Психолог добавила, что можно напрямую поговорить с ребенком об этом и предложить ему придерживаться четкого режима дня хотя бы четыре недели. При этом надо будет следить за тем, что происходит.

«Если после налаживания режима дня подергивания прекратились, то значит все окей, это были аноиды, и я здесь права. Если не прекратились, если нету связи с режимом дня с этим всем, то идти по врачам и делать проверку», — подытожила она.

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Ее коллега, клинический психолог Яна Клименко считает. что причина недуга кроется в перевозбуждении центральной нервной системы.

«Это могут быть компьютерные игры, TikTok, <...> или атмосфера в доме, отношения с родителями, где ребенок подвергается эмоциональному или, еще хуже, физическому насилию. Психика детская еще не развита, чтобы этот процесс грамотно скорректировать и тело блокирует центральную нервную систему. Она воспаляется, и дети получают вот такой вот диагноз, вот такие неприятные ощущения», - объяснила эксперт.

Она добавила, что важно обратиться к психотерапевту и в каких-то случаях пройти медикаментозное лечение. Также очень важно наладить с ребенком связь, создать комфортную атмосферу дома. Кроме того, необходимо понять его эмоции, что его тревожит.

«Все остальное — это следствие, которое можно решить с помощью успокоения психики, ласки, нежности, понимания и конечно досуга дня, что бы была определенная дисциплина, чтобы дети больше гуляли на улице, больше получали позитивных эмоций и получали поддержку от самых главных людей — их родителей», — подытожила врач.

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