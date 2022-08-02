Путин назвал создание системы обработки отходов болевой точкой

Президент России Владимир Путин заявил, что создание системы работы с твердыми бытовыми отходами — одна из болевых точек России. Об этом он сообщил во время встречи с генеральным директором «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. Глава государства напомнил, что компания была создана в 2019 году. По его словам, «задачи у нее весьма прозаические». В них входят организация, а также создание системы работы с твердыми бытовыми отходами.

«Но все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается качества жизни миллионов людей», — сказал российский лидер.

В свою очередь, Буцаев отметил, что эта отрасль большая и не всегда прозрачная. Так что без цифровизации в ней невозможно. Он рассказал, что сейчас компания создает систему, которая бы вела мониторинг и позволяла принимать правильные управленческие решения на различных уровнях, а также предоставляла гражданам возможность осуществлять общественный контроль.

Российский президент согласился с этой идеей. Он подчеркнул, что система должна быть прозрачной и публичной. Также глава государства заверил, что сейчас в РФ существует система мер поддержки деятельности по этому направлению переработки отходов.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин отметил работу десантников в спецоперации на Украине.