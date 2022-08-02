Владимир Путин поздравил российских десантников с днем Воздушно-десантных войск

Путин отметил работу десантников в спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил качества бойцов ВДВ, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

Президент Владимир Путин отметил работу десантников в спецоперации на Украине, сообщает Минобороны. Верховный главнокомандующий отметил умелые действия военных в своем поздравлении.

«Нынешнее поколение солдат и офицеров достойно продолжает сложившиеся в войсках ратные, патриотические традиции, при решении сложных задач неизменно демонстрирует профессионализм, отвагу и мужество», — приводит текст речи президента RT.

Кроме того, успешное выполнение боевых задач отмечено министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, он подчеркнул такие качества бойцов на Украине, как смелость, грамотность и оперативность.

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Президент в своем обращении к нации отметил, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны киевских властей в течение восьми лет. По заявлению Минобороны, российские войска наносят удары по объектам военной инфраструктуры страны с целью снижения ее боевого потенциала. Основная цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о словах Путина про ядерную войну.

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