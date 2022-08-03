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Какие медобследования будут проходить новорожденные в России с 2023 года

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Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 27

Педиатр Продеус советует делать младенцам скрининг в первые сутки после рождения

Какие медобследования будут проходить новорожденные в России с 2023 года

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Неонатальный скрининг помогает выявить опасные наследственные заболевания и смягчить симптомы во взрослом возрасте.

Расширенный скрининг младенцев поможет выявить ряд серьезный наследственных заболеваний, которые необходимо исключить после рождения, чтобы избежать тяжелых осложнений, инвалидизации и даже летального исхода.

С 2023 года российских новорожденных станут проверять уже не на пять, а на 36 генетических заболеваний. Портал aif.ru выяснил, для чего это нужно у педиатра и доктора медицинских наук Андрея Продеуса.

Медики положительно относятся к расширению списка неонатального скрининга. Они уверены, это поможет в будущем снизить количество больных генетическими заболеваниями. Многие взрослые не спешат пройти диспансеризацию. А визит к врачу они откладывают на потом, что приводит к запущенным формам болезни.

«Задача расширения неонатального скрининга была в том, чтобы поставить подход к лечению человека с головы на ноги. То есть вместо того, чтобы лечить тяжелое генетическое заболевание, бороться с которым очень сложно, можно просто не дать ему клинически проявить себя или сделать проявления болезни, по крайней мере, минимальными», — рассказал педиатр.

Также изменится время скрининга младенцев. Сейчас он проводится на четвертые сутки после рождения, а у недоношенных — на седьмые. Часто маму с малышом выписывают уже на третьи сутки, а скрининг ребенок должен пройти в больнице по месту прописки, однако родители нередко приходят с опозданием.

Андрей Продеус объяснил, что неонатальный скрининг важно делать в первые сутки появления ребенка на свет, чтобы получить все необходимые сведения о состоянии его здоровья.

По словам медика, порой родители, узнав о заболевании малыша, отказываются от лечения. В такой ситуации врачи должны взять информированное согласие о том, что родители берут ответственность за жизнь и здоровье ребенка на себя.

Из-за того, что вопрос серьезной ответственности родителя пока никак не регулируется, у матери с отцом есть право засудить врачей. У государства, в свою очередь, нет никаких прав привлечь к ответственности родителя за его преступное бездействие по отношению к его ребенку.

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