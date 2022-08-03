Лекарство от денег: как мошенники обманывают россиян на фальшивых сайтах аптек

В России растет количество липовых аптек, но их опасность в том, что фальшивые сайты замаскированы под оригинальные

В России растет количество липовых аптек. Как выяснили «Известия» только за последний год их стало в два раза больше. Распознать фальшивые сайты не просто, как правило они маскируются под оригинальные. Как все же не попасть на удочку мошенников выяснил корреспондент Кирилл Поляков.

Скидка в 10% дорого обошлась Вадиму Гончаренко. На поддельном сайте аптеки за 16 тысяч рублей он заказал медпрепарат, который ему так и не привезли.

«Он начал, что ты из-за этих копеек ко мне привязался, бюджетник долбанный. Я говорю, сам такой, ты же вор, мошенник, верни деньги», — рассказал пострадавший мужчина.

В бесконечном списке предложений в сети сложно ориентироваться, но нужно знать одну простую вещь. Дистанционная торговля медпрепаратами — это всего лишь дополнительная услуга реальной, а не интернет-аптеки. Такого понятия вообще нет.

С рецептурными препаратами сложнее. Доставки не существует в принципе. На сайте можно оформить только заказ и получить его в пункте самовывоза. В аптеке надо получить талон с номером брони, дождаться вызова и показать провизору рецепт от врача. Только после этого вам выдадут ваш заказ.

Все остальное — в принципе мошенничество. Лазейки в законе, конечно, находят. Например, под видом витаминов или БАДов продают сильнодействующие препараты.

«Любой лекарственный препарат изначально должен подбираться врачом. Не назначайте себе сами лекарственные препараты. Если вдруг вы видите лекарственный препарат или как средство, или как биологически активную добавку, убедитесь, пожалуйста, что это не лекарственный препарат», — предупредила исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева.

Число сайтов-подделок постоянно растет. Вместо одного заблокированного появляется несколько новых. Бороться с интернет-мошенниками все равно что с ветряными мельницами. Аферисты научились создавать качественные порталы-клоны.

«Они на самом деле тоже идут в ногу со временем, используют современные технологии. Сайты клонируются и вот так визуально отличить практически невозможно, перед вами будет просто клон сайта», — пояснил ведущий специалист департамента анализа защищенности Вадим Шелест.

Есть такой термин — цифровая гигиена. Это свод правил для обеспечения информационной безопасности. Каждый сайт можно проверить в списке разрешенных.

«Мы спускаемся в самый низ сайта, он же подвал и видим здесь реквизиты компании, ее официальное название, копируем, после этого переходим на сайт Росздравнадзора и в этом меню вы увидите сервисы, где есть реестр выданных разрешений на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами», — объяснил, как проверить сайт, эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Да, есть интернет-магазины, которые доставляют только оплаченный товар. Бояться этого не стоит. Насторожить должна просьба платить не электронный картой, а переводом.

«Если вы хотите купить товар по предоплате, помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона», — предупредила начальник пресс-службы МУ МВД России Красноярское Екатерина Росицкая.

Как правило мошенники заманивают на подставные сайты сверхдешевыми предложениями. Многие покупатели склонны верить в скидки. Хотя большая разница по сравнению с другими торговыми точками наоборот должна насторожить.