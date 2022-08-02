Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Ученики кадетского корпуса провели показательные выступления в День ВДВ в Казани

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 20

Парни разбивали горящие кирпичи голыми руками и продемонстрировали навыки рукопашного боя.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Воспитанники кадетского корпуса «Раифский Витязь» организовали показательные выступления в честь Дня ВДВ в Казани.

Ребята продемонстрировали серьезную физическую подготовку, порадовали гостей праздника зрелищными сценами рукопашного боя и разбиванием горящих кирпичей голыми руками.

Один из кадетов, 17-летний Никита Шумайлов, уже более двух с половиной лет обучается в корпусе. Он рассказал, что вместе с товарищами осваивает комплексную военную подготовку — учится строевому маршу, приемам рукопашного боя, прыжкам с парашютом. Полученные навыки парни демонстрируют на показательных выступлениях.

Особое внимание в корпусе уделяют патриотическому воспитанию кадетов. Они узнают о легендарных русских полководцах, таких как Александр Невский и Александр Суворов, о героях Великой Отечественной войны и выдающихся военных деятелях современности. В их числе Василий Маргелов — Герой СССР, командующий советскими Воздушно-десантными войсками.

«Они должны видеть, на кого равняться, чем гордиться. Одно дело, что ты им показываешь по телевизору, и другое, когда они живьем встречаются с ветеранами, элитой армии, общаются с ними», — отметил руководитель кадетского корпуса «Раифский Витязь» Евгений Клинин.

Он подчеркнул, что обучение в корпусе не проходит даром для воспитанников. Так, уже пятеро из учеников «Раифского Витязя» приняли участие в российской спецоперации на Украине.

Ранее 5-tv.ru показал прямую трансляцию возложения цветов к памятникам воинам-десантникам в Москве в День ВДВ.

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