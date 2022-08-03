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Под лежачий камень вода не течет. Китайский совет дня на среду, 3 августа

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 88

Согласно прогнозу, в этот день недели наступит пик деловой активности, но домашние дела находятся под угрозой срыва.

Под лежачий камень вода не течет. Китайский совет дня на среду, 3 августа

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 3 августа?

В среду дела начнут налаживаться. Общий эмоциональный фон будет не самым спокойным, но деловая активность вокруг вас явно повысится. Начнутся движения, встречи и переговоры.   

Совет дня – запланируйте на среду диалог с потенциальными партнерами, устройте мотивирующее совещание с сотрудниками, обсудите будущие возможности и перспективы. 

Предостережение дня: не начинайте среду диет, ремонтов и не устраивайте переездов. Есть вероятность, что все сорвется.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Относительная влажность 60%
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-1.89 61.27
-1.98
Под лежачий камень вода не течет. Китайский совет дня на среду, 3 августа

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