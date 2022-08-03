Позднее женское счастье — петербурженка родила первенца в 56 лет
При помощи врачей женщина в возрасте наконец-таки стала мамой в первый раз.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf; 5-tv.ru
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Новость из разряда чудес пришла из Петербурга. Сегодня счастливой мамой первенца стала пятидесятишестилетняя женщина.
Инна Меркушева всегда мечтала о детях, но сначала служба в армии, а потом трудности со здоровьем мешали забеременеть. Помогли врачи. Сына женщина хочет назвать Евгением.
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