При помощи врачей женщина в возрасте наконец-таки стала мамой в первый раз.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Peter Wolf; 5-tv.ru

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Новость из разряда чудес пришла из Петербурга. Сегодня счастливой мамой первенца стала пятидесятишестилетняя женщина.

Инна Меркушева всегда мечтала о детях, но сначала служба в армии, а потом трудности со здоровьем мешали забеременеть. Помогли врачи. Сына женщина хочет назвать Евгением.

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