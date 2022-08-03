Новость из разряда чудес пришла из Петербурга. Сегодня счастливой мамой первенца стала пятидесятишестилетняя женщина.

Инна Меркушева всегда мечтала о детях, но сначала служба в армии, а потом трудности со здоровьем мешали забеременеть. Помогли врачи. Сына женщина хочет назвать Евгением.