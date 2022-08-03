🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 августа растущая Луна находится в Весах. День прекрасно подходит для домашних хлопот, семейной романтики и поиска партнера для долгих отношений.

Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

♈ Овен

Может быть, вы ищете любовь не в тех местах. Пока вы строили воздушные замки, вокруг текла настоящая жизнь. Пришло время обратить свой взор внутрь себя. Помните, что сокровищница счастья, которую вы искали, находится внутри.

Космический совет: обратите свой взор в глубину своей души.

♉ Телец

Наступил тот день, когда можно надеть свой самый лучший костюм или платье, нанести макияж и выйти на сцену. Мир — это красная дорожка, сделайте хоть тысячу селфи — каждое из них будет удачным. На романтическом фронте карты указывают на тайного поклонника, который, вероятно, раскроет себя. Наслаждайтесь вниманием и не стесняйтесь продолжить разговор, если вы чувствуете искру.

Космический совет: весь мир — ваша красная дорожка.

♊ Близнецы

Не избегайте того, что приближает вас к исцелению. Послушайте, что говорит вам пустота. Может быть, проблема не в том, что вы недостаточно делаете для других людей. Может быть, проблема в том, что вы не можете сдержать свои эмоции. Когда дело доходит до любви, вас просят принять отлив так же, как вы принимаете всплеск. Однако ожидать, что другие будут читать ваши мысли в это время, было бы немного нереалистично. Не бойтесь сообщить близким, что вам нужно побыть в одиночестве.

Космический совет: смиритесь с пустотой.

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♋ Рак

Сегодня вам нужно побыть наедине с собой. Ясно выразите близким свое желание проработать свои эмоции. Ясность — ключ к восстановлению баланса и гармонии в этом уравнении. Путешествия и поездки станут для вас важными. Не бойтесь расставлять приоритеты в своих профессиональных обязательствах и сосредоточьтесь на саморазвитии.

Космический совет: вас ждут путешествия.

♌ Лев

В этот день вам нужно как следует зарядиться. Для этого существует множество способов. Погуляйте с кем-нибудь близким и родным, отправьтесь на пикник или лес, займитесь готовкой или любым другим творчеством. В конце концов, просто посмотрите дома кино со своей второй половинкой.

Космический совет: вам нужно заняться позитивными делами.

♍ Дева

Вы не просто выживаете, вы живете и процветаете. Здоровое питание и тренировки помогут привести себя в форму, если вам это вообще нужно. У вас сейчас так много всего происходит. Найдите минутку, чтобы оценить, как далеко вы продвинулись. Когда дело доходит до любви, звезды напоминают, что-то, что вы давно ждали, не за горами.

Космический совет: установите новые стандарты.

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♎ Весы

Между оплатой счетов, выполнением работы по дому и трудовыми буднями у вас почти не осталось времени на себя. Да, среда — середина напряженной недели, но вам нужно хотя бы на день перестать быть скучным взрослым. Упростите свой список дел и выделите те, которые принесут вам сегодня удовольствие.

Космический совет: разберитесь со своим списком дел.

♏ Скорпион

Иногда вам просто нужно выплакаться. Иногда нужно просто почувствовать все, что произошло. Знайте, что проявление эмоций никоим образом не делает вас слабым. Процесс освобождения от того, что вам больше не принадлежит, на самом деле принесет вам ощущение свободы. На межличностном фронте звезды советуют приглядеться к отношениям, которые постоянно истощают ваши резервы.

Космический совет: восстановитесь после нервного срыва.

♐ Стрелец

В вашей связи есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Проявите инициативу. Что-то подсказывает, что способность быть откровенным приведет к резкому изменению отношений с вашим партнером. И не исключено, что в лучшую сторону.

Космический совет: возьмите на себя ответственность за отношения.

Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022 года

♑ Козерог

Ваша жизнь начинает казаться немного сюрреалистичной. Но, хоть вы не верите в это счастье, но ощущение целостности с тем, кто проявляет к вам знаки внимания, не ложно. Когда вы находитесь в непосредственной близости друг от друга, звезды в ночном небе каждый раз сталкиваются. Дайте себе разрешение исследовать эту связь.

Космический совет: уничтожьте внутренние барьеры.

♒ Водолей

Что дает вам повод вставать вместе с солнцем каждое утро? Сегодня звезды просят вас восстановить связь с вашим призванием. Составьте список вещей, которые приносят вам радость, когда вы начинаете ими заниматься. В этом секрет того, что помогает вам бороться с чувством обреченности и мрака, которое уже некоторое время подавляет вас.

Космический совет: составьте список вещей, которые приносят вам радость.

♊ Рыбы

Пришло время управлять своими ожиданиями. Надежда на то, что окружающие предстанут перед вами так, как вам хотелось бы, только заставит вас погрузиться в бездну разочарования. Поймите еще, что затягивание спора влияет на ваш душевный покой. Знайте, когда нужно отвлечься.

Космический совет: знайте, когда остановиться.

Ранее 5-tv.ru публиковал любовный гороскоп на август 2022 года.