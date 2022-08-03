Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Появилось перовое фото частично парализованного Чубайса из больницы

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 4 590

У бывшего политика не закрывается глаз, плохо работают руки и ноги. Обо всем подробнее рассказала знакомая пациента, журналистка Ксения Собчак.

Появилось перовое фото частично парализованного Чубайса из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Телеведущая Ксения Собчак поделилась фотографией из больницы частично парализованного Анатолия Чубайса. У него накануне врачи подтвердили синдром Гийена-Барре. Из-за этого у экс-главы «Роснано» не закрывается один глаз и плохо работают руки и ноги. Состояние больного иллюстрирует и снимок из медицинского учреждения, на котором он лежит под капельницей.

«Первое фото Анатолия Чубайса после госпитализации. Так он выглядит прямо сейчас», — подписала пост Собчак.

 

К слову, журналистка накануне первая озвучила точный диагноз больного. О нем она узнала от супруги Чубайса Авдотьи Смирновой. Известно, что на текущий момент состояние политика врачам удалось стабилизировать, но он по-прежнему в реанимации. Ранее об этом рассказывал 5-tv.ru.

+26° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
60.24
0.08 61.12
-0.15
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 3 августа

Последние новости

16:51
«Погибли, держась за руки»: волонтер Боке вспомнил о жуткой смерти матери с ребенком в ДНР
16:40
Шведских журналистов раскритиковали за правду о Херсоне
16:37
Экс-депутата ГД осудили на десять лет за крупнейшую в истории России взятку
16:24
Китай разработал правила для беспилотных такси
16:20
Более 10 человек пострадали при пожаре на складе Ozon в Подмосковье
16:10
Легендарная артиллеристка Ольга «Корса» погибла при обстреле в ДНР

Сейчас читают

Врач Степанов перечислил, с какими болезнями можно спутать стресс
Вильнюс готовится отправить спикера Сейма на Тайвань: Чмилите не хуже Пелоси
"Помешалась от жадности": возмущенная Кравец сочла наглостью алчность 70-летней Аллегровой
Чем опасны филлеры в губах и вокруг глаз

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год