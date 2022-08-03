По уставу Третьего рейха: как «азовцев»* учили пытать и жечь русских людей

Французский волонтер Адриан Боке с ужасом вспоминает знакомство с боевиками признанной в РФ террористической организации.

Гражданин Франции Адриан Боке рассказал, как признанные в России террористами боевики «Азова»* намеревались поступать с русскими, евреями и африканцами. Об этом с ним откровенно и не таясь поделились сами «азовцы»*, когда он был на Украине волонтером и встречался с боевиками.

По словам Боке, он поинтересовался у «азовцев», почему они носят нацистскую символику, в частности, Черное солнце, знаки войск СС, Второго и Третьего рейха, используют нацистское приветствие, а их разговоры часто касаются евреев и африканцев.

«Я много спрашивал их по этому поводу, и они мне отвечали, что их цель — это найти русских „собак“ и еврейских „собак“, чтобы применить некоторые указания. Когда я спросил, что это за указания, они мне показали устав Третьего рейха с инструкцией — сжигать, пытать и разрывать на части некоторых пленных», — рассказал француз на пресс-конференции по международному трибуналу и признанию «Азова» террористами.

Также Боке, чья волонтерская деятельность на Украине пришлась на март–апрель, рассказал, как в его присутствии боевики «Азова» жестоко пытали пленных российских военных, простреливая им ноги, а одного офицера убили.

Как сообщал 5-tv.ru, накануне Верховный суд России признал запрещенную в России организацию украинских националистов террористической. Заседание проходило в закрытом режиме без слушателей и прессы.

* — запрещен в РФ и признан террористической организацией.