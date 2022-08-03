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Huawei закрыл интернет-магазин Vmall в России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Сообщение об остановке продаж появилось на официальном сайте китайской компании.

Huawei закрыл интернет-магазин Vmall в России

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON

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Компания Huawei закрыла интернет-магазин Vmall в РФ. Соответствующее сообщение появилось на ее официальном сайте.

«С 1 августа 2022 года в 10:00 по московскому времени компания Huawei останавливает продажи в официальном интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении Huawei Vmall. Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме», — говорится в сообщении Huawei.

В июне компания начала закрывать магазины в России. Работу прекратили четыре из 19 магазинов. Одной из главных причин назвали истощение запасов на складах в условиях нарушения цепочек поставок, пишет Газета.ру.

При этом за первое полугодие 2022 года Huawei увеличила число вакансий в российское подразделение на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компания Nike полностью уходит из России. Свое решение руководство бренда объяснило неспособностью осуществить регулярные поставки на территорию РФ. Всего в России до недавнего времени работало 116 магазинов.

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