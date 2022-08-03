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Водянка и не только: звезда «Ранеток» раскрыла страшный диагноз своей дочки

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 1 178

Участница «Ранеток» Огурцова рассказала о водянке у своей маленькой дочки

Фото, видео: Instagram* / ogyrtsova_official

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Женя Огурцова испытывает ужас неизвестности из-за болезни маленькой Евы. Какие прогнозы дают девочке?

Звезда группы «Ранетки» Евгения Огурцова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у ее дочери. У годовалой Евы врачи нашли жидкость в сердце и голове. Певице пришлось столкнуться с ужасом неизвестности.

«А потом ты родилась и началось: жидкость в сердце, жидкость в голове, больницы, обследования, диагноз и полный ужас неизвестности», — написала артистка пост на своей странице в Instagram*.

Судя по видео в соцсети, сейчас у малышки все не так плохо. Еве накануне исполнился годик, и семья отпраздновала событие в полном составе — свечку на праздничном торте задувала не только именинница, но и ее старший брат и родители. На кадрах все выглядят счастливыми, хоть и признаки усталости на лице бывшей солистки «Ранеток» все же видны. И позади пока не все трудности.

«Но главное, что мы героически через все это проходили и еще будем проходить с полной любовью в сердце!» — добавила артистка.

Девушка также поблагодарила в своем посте малышку за то, что теперь она знает, куда дальше идти и чем заниматься. Без Евы, уверена певица, это понимание к ней бы не пришло.

Евгения Огурцова — одна из пяти участниц рок-группы «Ранетки». В коллективе она отвечала за клавиши и вокал. Пик популярности на квинтет пришелся во второй половине двухтысячных — он стал лауреатом конкурса «Шесть звезд» и «Eurosonic 2008», обладателем двух Премий «Муз-ТВ 2009» в номинациях «Лучший альбом» и «Лучший саундтрек». С 2008 по 2009 год участницы были героинями одноименного сериала на телеканале «СТС». А также появлялись в некоторых сериях сериала «Кадетство». 1 июня 2013-го группа дала свой последний концерт в ТРЦ «Рио».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер Дмитрий Тихонов переживал панические атаки во время съемок сериала «Ранетки», где он сыграл Игоря Гуцула.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Водянка и не только: звезда «Ранеток» раскрыла страшный диагноз своей дочки

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